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        Rize'de tedavileri tamamlanan 2 arı şahini doğaya salındı

        Rize'de yaralı halde bulunan 2 arı şahini, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Rize'de tedavileri tamamlanan 2 arı şahini doğaya salındı

        Rize'de yaralı halde bulunan 2 arı şahini, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan şahinler, Isırlık Tabiat Parkı'nda doğaya salındı.

        Arı şahinlerini doğaya bırakan Vali İhsan Selim Baydaş, şahinlerin bölgede farklı zamanlarda yaralı halde bulunduğunu belirtti.

        Şahinlerin, DKMP ekiplerince tedavi edildiğini bildiren Baydaş, "Göç mevsiminde bunları doğaya salmış olacağız. Yolları açık olsun, inşallah tekrar dönüp Rize'ye de gelirler. Birine çip takıldı, onu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibimiz izlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Salarha Vadisi'nin özellikle ilkbahar aylarında yaban kuşlarının göç güzergahlarından olduğuna işaret etti.

        DKMP 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu da 13 Eylül'de yaralı halde bulunan arı şahinlerinin tedavilerinin tamamlandığını, kuşlardan birine takip amacıyla çip takıldığını ve göç güzergahına bırakıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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