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        Rize'de yaklaşık 70 yıldır budanmayan çay ağacı görenlerin ilgisini çekiyor

        Rize'nin Çayeli ilçesindeki 70 yıllık çay ağacının koruma altına alınması ve ekoturizme kazandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Rize'de yaklaşık 70 yıldır budanmayan çay ağacı görenlerin ilgisini çekiyor

        Rize'nin Çayeli ilçesindeki 70 yıllık çay ağacının koruma altına alınması ve ekoturizme kazandırılması hedefleniyor.

        İlçeye bağlı Yanıkdağ köyünde Hasan Bekir'e ait arazide bulunan ve yaklaşık 70 yıldır budanmayan çay ağacının yüksekliği, geçen sürede 5 metreyi buldu.

        Köy halkının yanı sıra ziyaretçilerin ilgisini çeken çay ağacında ve bulunduğu bölgede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yüksek inceleme yaptı.

        Prof. Dr. Yüksek, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'de çay tarımı yapılan alanlarda bu büyüklükte çay ağacının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

        Envanter çalışmalarında kentte bu şekilde iki çay ağacı tespit ettiklerini belirten Yüksek, "Doğal ekosisteminde olduğu için biz bu alanı ziyaret ettik. Bu alanda örneklerimizi de aldık projelendirmemizi de yaptık. Hem bu alanın ekolojik değerlendirmesini, toprak özellikleriyle birlikte hem de peyzaj açısından planlama ve tasarım çalışmalarını yaptık ve yayınladık." dedi.

        Yüksek, çay ağacının yaşı nedeniyle anıtsal bir değeri olduğunu düşündüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hem bireysel fotoğraf çekim noktaları olsun hem de özel günler için anlamlı görüntülerin alınabileceği önemli bir alan olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz o ağaca baktığımız zaman Rize'nin iklimsel değişimlerinin tanığı olmuş ve bugünlere gelmiş iyi bir gen kaynağı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu ağacın hem korunmasının hem de bu ağaçla ilgili yeni farklı çalışmaların yapılmasının çay bitkisinin Türkiye'deki gelişim serüvenine kanıt olacağını hem de turizm için de önemli bir kaynak değeri olacağını söyleyebilirim."

        - "Anıt ağaç olarak koruma altına alınırsa seviniriz"

        Çay ağacının bulunduğu bahçenin sahibi Hasan Bekir ise ağacın yaklaşık 70 yıl önce dedesi Ali Bekir'in çay bahçesini oluşturduğu dönemden bugüne ulaştığını ifade etti.

        Dedesinin hatıra olarak bıraktığı sürgünü kesmediğini belirten Bekir, kar nedeniyle bir kısmı zarar gören ağacın bugün yaklaşık 70 santimetre gövde çapına ve 5 metre yüksekliğe ulaştığını söyledi.

        Ağaca insanların ilgi gösterdiğini aktaran Bekir, "Gelen giden bayağı insan var. Ağacı ziyaret edenler var. Ağaçla bireysel olarak ilgilenemiyoruz. Tarihi açısından yetkili kurumlar gelip bu ağaçla ilgilenirlerse inanın seviniriz. Çünkü tarihe tanıklık yapmış olan ilk dönemlerinden bugüne kadar gelmiş olan bir eser. Bir anıt ağaç olarak koruma altına alınırsa seviniriz." diye konuştu.

        Köy sakinlerinden Mehmet Çakıroğlu da ağacı görünce şaşırdığını ifade ederek, "Biz de çaycıyız, çayla geçiniyoruz. Bize dedelerimizin anlattığı çayın buraya geliş tarihine denk geliyor. Demek ki o tarihten bu tarihe kadar kesinlikle bu çay hiç toplanmamış. Zaten gelip görenler var ama tabii anıt ağaç olarak tescillenirse daha güzel olur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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