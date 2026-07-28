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        Voleybol oynarken tanıştılar, düğünlerinde de voleybol oynadılar

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde voleybol oynarken tanışan Eray ve Aslı Ayartepe çifti, düğünlerinde kurulan voleybol filesinde tanışma hikayelerini yeniden canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Voleybol oynarken tanıştılar, düğünlerinde de voleybol oynadılar

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde voleybol oynarken tanışan Eray ve Aslı Ayartepe çifti, düğünlerinde kurulan voleybol filesinde tanışma hikayelerini yeniden canlandırdı.

        Ardeşen ilçesinde yaşayan Eray Ayartepe, yaklaşık 4 yıl önce yakın arkadaşlarıyla kurduğu amatör voleybol takımında Aslı Ayartepe ile tanıştı.

        Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift için damadın yakın arkadaşları ve takımın kurucuları Mesut Yılmaz Gülbay ile Muhammet Kerim Efendioğlu tarafından düğün salonuna voleybol filesi kuruldu.

        Çiftin tanışma hikayesini hatırlatmak amacıyla hazırlanan sürpriz kapsamında gelin ve damat, düğün salonunda kurulan filede voleybol oynadı.

        Davetliler için de sürpriz olan bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

        Damat Eray Ayartepe, AA muhabirine, arkadaşlarının hazırladığı sürprizi beklemediklerini belirterek, "Biz böyle bir şey gerçekleşmesini beklemiyorduk. Arkadaşlarımız bize sürpriz yaptılar. Bizi ilk tanıştığımız ana döndürdüler. Çok mutlu olduk." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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