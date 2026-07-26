Çaykur Rizespor, Erdem Canpolat'ı Esenler Erokspor'a kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kalecisi Erdem Canpolat'ı sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erdem Canpolat'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Erdem'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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