Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Çaykur Rizespor, Erdem Canpolat'ı Esenler Erokspor'a kiraladı

        Çaykur Rizespor, Erdem Canpolat'ı Esenler Erokspor'a kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kalecisi Erdem Canpolat'ı sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Erdem Canpolat'ı Esenler Erokspor'a kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kalecisi Erdem Canpolat'ı sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erdem Canpolat'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Erdem'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Rize'de dev kayalar sahil yoluna düştü
        Rize'de dev kayalar sahil yoluna düştü
        Rize'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü
        Rize'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü
        Yamaçtan kopan dev kayalar Karadeniz Sahil Yolu'na düştü
        Yamaçtan kopan dev kayalar Karadeniz Sahil Yolu'na düştü
        Çaykur Rizespor, Papanikolaou ile yollarını ayırdı
        Çaykur Rizespor, Papanikolaou ile yollarını ayırdı
        Rize'de esnafın 'yorgun mermi' endişesi İşletmesine sürekli yorgun mermi is...
        Rize'de esnafın 'yorgun mermi' endişesi İşletmesine sürekli yorgun mermi is...
        Rize'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Rize'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı