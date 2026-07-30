Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Türk Tarih Kurumunun "mobil kitap satış mağazası" Rize'ye geldi

        Türk Tarih Kurumunun "mobil kitap satış mağazası" Rize'ye geldi

        Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Rize'de kitapseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Türk Tarih Kurumunun "mobil kitap satış mağazası" Rize'ye geldi

        Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Rize'de kitapseverlerle buluştu.

        Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek tırın 47. durağı Rize oldu.

        Kurumun, Türk ve dünya tarihine ışık tutan yüzlerce yayınının indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu mobil mağaza, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde okurların beğenisine sunuldu.

        Her yaştan okura tarihe ilişkin merak ettikleri konularda başvurabilecekleri kaynaklar sunmayı amaçlayan mobil kitap satış mağazası aracılığıyla, kurumun bilimsel yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumdaki tarih okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

        Mobil kitap satış tırı, bugün saat 19.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına 473 milyon lira ceza
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Rize'de su samuru balıkçı barınaklarını mesken tuttu
        Rize'de su samuru balıkçı barınaklarını mesken tuttu
        Ballı bitkisel formülasyon ile akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 91 oranın...
        Ballı bitkisel formülasyon ile akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 91 oranın...
        Voleybol oynarken tanıştılar, düğünlerinde de voleybol oynadılar
        Voleybol oynarken tanıştılar, düğünlerinde de voleybol oynadılar
        Voleybol oynarken tanışan çift düğünlerinde de voleybol oynadı
        Voleybol oynarken tanışan çift düğünlerinde de voleybol oynadı
        Uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
        Uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü yaralandı
        Çaykur Rizespor'dan Anthony Martial açıklaması:
        Çaykur Rizespor'dan Anthony Martial açıklaması: