Türk Tarih Kurumunun "mobil kitap satış mağazası" Rize'ye geldi

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Rize'de kitapseverlerle buluştu.



Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek tırın 47. durağı Rize oldu.



Kurumun, Türk ve dünya tarihine ışık tutan yüzlerce yayınının indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu mobil mağaza, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde okurların beğenisine sunuldu.



Her yaştan okura tarihe ilişkin merak ettikleri konularda başvurabilecekleri kaynaklar sunmayı amaçlayan mobil kitap satış mağazası aracılığıyla, kurumun bilimsel yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumdaki tarih okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.



Mobil kitap satış tırı, bugün saat 19.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.



