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        Rize'de yaylacılar kar yağışıyla dönüş yoluna geçti

        Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaylacılar dönüş yoluna geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Rize'de yaylacılar kar yağışıyla dönüş yoluna geçti

        Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaylacılar dönüş yoluna geçti.

        Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yayla ve dağ köylerinde kış şartlarını beraberinde getirdi. Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaştığı Ortayayla köyünde yaylacılar, kış mevsiminin erken gelmesiyle dönüş hazırlıklarına başladı. Yağışın ardından geleneksel yayla evleri kar altında kalırken, bölgede kış manzaraları ortaya çıktı.

        Köy sakinlerinden Zeki Altun, bölgedeki durumu ve yaşadıkları duygusal ayrılığı dile getirerek, "Kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Biz de artık istemeyerek de olsa burayı terk etmek zorundayız. Önümüzdeki yıl mayıs ayında inşallah Rabbim yeniden nasip eder, geliriz. Şimdilik bir sıkıntımız yok çok şükür; elektriğimiz var, telefonumuz var. Özellikle dağıtım şirketlerimize teşekkür ediyorum, gece gündüz gösterdikleri çabayla 2 saat kesintisi yaşanan elektrik hemen düzeldi. Bu kar artık kalkacağa benzemiyor, o nedenle istemeyerek de olsa veda zamanı geldi" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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