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        Rize'de kamyonetin tıra ve yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra ve yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Rize'de kamyonetin tıra ve yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra ve yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        H.T. yönetimindeki 53 HH 905 plakalı kamyonet, Madenli yolu üzerinde, kontrolden çıkarak önce park halindeki tıra, ardından yolda yürüyen Ramazan Akın Bebek ve Doğan Uysal'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek (23) hayatını kaybetti, diğer yaya Doğan Uysal ile sürücü yaralandı.

        Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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