Rize'de kamyonetin tıra ve yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek (23) hayatını kaybetti, diğer yaya Doğan Uysal ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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