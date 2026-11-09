Rize'de kamyonetin tıra ve yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra ve yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra ve yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
H.T. yönetimindeki 53 HH 905 plakalı kamyonet, Madenli yolu üzerinde, kontrolden çıkarak önce park halindeki tıra, ardından yolda yürüyen Ramazan Akın Bebek ve Doğan Uysal'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek (23) hayatını kaybetti, diğer yaya Doğan Uysal ile sürücü yaralandı.
Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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