Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize Valisi Baydaş'tan yeni hizmet binası ve Atatürk abidesine ilişkin açıklama:

        Rize Valisi Baydaş'tan yeni hizmet binası ve Atatürk abidesine ilişkin açıklama:

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yeni valilik hizmet binası ve tören alanına ilişkin projenin, Atatürk abidesinin kaldırılması şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Rize Valisi Baydaş'tan yeni hizmet binası ve Atatürk abidesine ilişkin açıklama:

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yeni valilik hizmet binası ve tören alanına ilişkin projenin, Atatürk abidesinin kaldırılması şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

        Baydaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, yeni yapılacak valilik hizmet binası ve tören alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Mevcut binayla ilgili bir dönüşüm süreci yaşadıklarını belirten Baydaş, "Ben birkaç gün önce şehrimizdeki siyasi parti il başkanlarımıza da bu süreçle ilgili bir bilgilendirme yapmıştım. Bugün il genel meclisimizin toplantısını ziyaret ettim ve il genel meclis üyelerimize genel bir bilgilendirme yaptım." dedi.

        REKLAM

        Baydaş, şehrin özellikle sahil yolunun sahil tarafında kalan kısmının dolgu zemin üzerine kurulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu genişleme kısmı dolgu zeminde ve binalar, yapıldıkları dönemin dolgu ve temel teknolojisine göre yapılmış. Biz belli bir yılın üzerindeki binalarda korozyonla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene iki binayı yine benzeri riskten dolayı boşaltmak durumunda kalmıştık. Bazı kamu binalarımızı da bu sebeple yıkıp yeniliyoruz. Bu sene de aralarında Şevket Yardımcı okulumuzun bulunduğu birkaç okulumuzu yıkıp yenileme yoluna gittik."

        Hükümet konağıyla ilgili benzer bir çalışmaya da önceki yıllarda başladıklarını anlatan Baydaş, "Burada da bir yenilemeyle ilgili karar aldık. Bunu hem İçişleri Bakanlığımıza hem de Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza teklif ettik. Geçen yıl yatırım programına girmesiyle ilgili süreç tamamlandı. Bu sene de yatırım programına girdi ve bütçesi onaylandı. Biz ihale aşamasına geldik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Baydaş, siyasi parti il başkanlarına da bu nedenle bilgilendirme yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Yeni yapacağımız binayı konuşlandıracağımız alan, şu anki tören alanımız. Dolayısıyla biz belki de 3 yıl kadar yeni bir tören alanıyla devam etmiş olacağız. Bu konu, özellikle tören alanı ve Atatürk abidesi üzerinden bir tartışmanın içerisine girmesin. O nedenle bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim."

        Hükümet konakları ve belediye binalarının şehirlerin kolay ulaşılabilir yerlerinde olmasının tercih edildiğini vurgulayan Baydaş, "Biz de o tercihten hareket ettik. Yer bulmanın da zor olduğu bir şehirdeyiz. Mevcutta yanımızdaki tören alanını yeni hükümet konağı binasını yapmak üzere tercih ettik. Halihazırdaki hükümet konağımızı da tören alanı haline getirmiş olacağız. Yani yer değiştirmiş olacağız." dedi.

        REKLAM

        Baydaş, konunun Atatürk abidesinin kaldırılması başlığı altında tartışılmasını istemediğinin altını çizerek "Bunun için bu ön bilgilendirmeleri yapma ihtiyacı hissettim. Bir tören alanı oluşturmuş olacağız. Bir hükümet konağı yenilemesi projesi gerçekleştiriyoruz. Şehrin önümüzdeki belki 50-100 yılına hitap edecek bir alan tanzim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        2027 mart ayı gibi temel atmayı planladıklarını ifade eden Baydaş, "Yeni binanın yapımında çok ciddi bir fore kazık imalatı gerekecek. Sağlam zemine inilmesi için de bir fore kazık imalatı olacak. Ana inşaatın başlangıcının mart gibi olmasını ümit ediyoruz. Tören alanını önce yapacağız. Tören alanının imalatını yapıp Atatürk abidesini oraya nakledeceğiz, orası sağlam sağlıklı hale getireceğiz ondan sonra yıkıma başlayacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Rize'de yolda bitkin düşen balıkçıl kuşuna vatandaşlar sahip çıktı
        Rize'de yolda bitkin düşen balıkçıl kuşuna vatandaşlar sahip çıktı
        Karda yolda kalan otomobili, bagaja oturup, ayaklarıyla arkadaki arazi arac...
        Karda yolda kalan otomobili, bagaja oturup, ayaklarıyla arkadaki arazi arac...
        Ayder Yaylası'nda kar manzarası
        Ayder Yaylası'nda kar manzarası
        Çaykur Rizespor, sahasındaki galibiyet hasretini bitirdi
        Çaykur Rizespor, sahasındaki galibiyet hasretini bitirdi
        Gündüz gassal, akşam elektronik teknisyeni
        Gündüz gassal, akşam elektronik teknisyeni
        Karadenizli gençlerden karda araç kurtarmada 'Canlı Tampon' yöntemi
        Karadenizli gençlerden karda araç kurtarmada 'Canlı Tampon' yöntemi