Ayder Yaylası'nda kar manzarası
RİZE'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Seyirlik manzara dron kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 09.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
RİZE’nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Seyirlik manzara dron kamerasıyla görüntülendi.
Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikteki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı yaylada, yeşil bitki örtüsü beyaz örtüyle kaplandı. Seyirlik manzara dron kamerasıyla kayda alındı.
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