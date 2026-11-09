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        Çaykur Rizespor, sahasındaki galibiyet hasretini bitirdi

        FİKRET DELAL - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, sahasındaki galibiyet hasretini bitirdi

        FİKRET DELAL - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.

        Ligde iç saha ve deplasman performanslarıyla farklı bir grafik sergileyen yeşil-mavili ekip, Erzurumspor FK karşılaşmasına kadar topladığı 11 puanın tamamını deplasman maçlarında kazanmıştı.

        Bu sezon sahasında oynadığı ilk üç karşılaşmada Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçlarda rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 6 gol gördü.

        Trabzonspor karşısında iç sahadaki ilk gollerini kaydeden Çaykur Rizespor, bu mücadeleden de 4-3'lük mağlubiyetle ayrılarak taraftarı önündeki puan hasretini sürdürdü.

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        - İç sahadaki ilk galibiyetini beşinci maçta aldı

        Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK galibiyetiyle bu sezon taraftarı önünde ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

        Sahasındaki ilk dört karşılaşmada 3 gol atan ve kalesinde 10 gol gören Karadeniz temsilcisi, beşinci maçında mağlubiyet serisini sonlandırdı.

        Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavili ekip, taraftarı önünde aldığı ilk galibiyetle iç sahadaki kötü gidişata da son verdi.

        - Beş maçlık galibiyet hasreti sona erdi

        Ligdeki ilk üç galibiyetini TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor deplasmanlarında alan Çaykur Rizespor, bu sonuçların ardından çıktığı beş karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

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        Bu süreçte Göztepe ile 2-2 berabere kalan yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe'ye 3-0, Arca Çorum FK'ye 2-1 ve Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, Kocaelispor deplasmanından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

        Söz konusu beş maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Çaykur Rizespor, hanesine yalnızca 2 puan yazdırabildi. Rize ekibi, Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyetle de 5 maçlık kazanamama serisini bitirdi.

        - Puanlarının 11'ini deplasmanda topladı

        Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        Dış sahada 11 puan toplayan yeşil-mavili ekip, Erzurumspor FK galibiyetiyle iç sahadaki ilk 3 puanını da hanesine ekledi.

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        Ligde geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Karadeniz temsilcisi, maç başına 1,27 puan ortalaması yakaladı.

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