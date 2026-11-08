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        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde, Discover Kaçkar çatısı altında Senoz Vadisi'nde gerçekleştirilen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Yarışların ardından Çayeli Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen törende, dereceye giren sporculara ödüllerini Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve Türkiye Motosiklet Federasyonu yetkilileri verdi.

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        Enduro GP kategorisinde Bayram Uysal birinci, Mehmet Taha Tomak ikinci, Ümit Kaya üçüncü oldu.

        Diğer kategorilerde ise E1A'da Ümit Kaya, E2A'da Nurdoğan Kuzu, E3A'da Bayram Uysal, E1B'de Mehmet Çetin, E2B'de Murat Akın, E3B'de Mikail Gürgen, gençlerde Mehmet Taha Tomak, veteranda Murat Kökçü, EC'de İlhan Yolal, ATV1'de Muzaffer Şengül ve ATV2'de Miraç Özgül birinciliği elde ettiler.

        Şampiyonanın üçüncü ayak yarışları, 21-22 Kasım'da Kocaeli'de yapılacak.

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