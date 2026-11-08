Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Osman Rıfat Bayrak’ın yönetimindeki 53 AED 886 plakalı kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan Bayrak’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.