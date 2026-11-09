Cimil Yaylası beyaz örtüyle kaplandı: Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

Rize genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, şehrin yüksek rakımlı yaylalarında ve köylerinde etkisini artırdı. Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası tamamen karla kaplandı. Yeşil doğanın beyaz örtüyle buluştuğu yaylada kış manzaraları oluşurken, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştı.

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