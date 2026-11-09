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        Cimil Yaylası beyaz örtüyle kaplandı: Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

        Rize'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Cimil Yaylası beyaz örtüyle kaplandı: Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

        Rize'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü.

        Rize genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, şehrin yüksek rakımlı yaylalarında ve köylerinde etkisini artırdı. Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası tamamen karla kaplandı. Yeşil doğanın beyaz örtüyle buluştuğu yaylada kış manzaraları oluşurken, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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