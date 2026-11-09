Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de yolda bitkin düşen balıkçıl kuşuna vatandaşlar sahip çıktı

        Rize'de yolda bitkin düşen balıkçıl kuşuna vatandaşlar sahip çıktı

        Rize'nin İkizdere ilçesinde gece saatlerinde köy yolunda üşümüş ve bitkin halde bulunan balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşların çabasıyla koruma altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Rize'de yolda bitkin düşen balıkçıl kuşuna vatandaşlar sahip çıktı

        Rize’nin İkizdere ilçesinde gece saatlerinde köy yolunda üşümüş ve bitkin halde bulunan balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşların çabasıyla koruma altına alındı.

        İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü (Meles) köyünde gece karanlığında araçlarıyla seyir halinde olan Aslı Kandemir, yolun ortasında hareketsiz duran ve soğuktan etkilenmiş bir kuşu fark etti. Aracından inerek el feneri yardımıyla türünü bilmedikleri kuşun peşinden ilerleyen Kandemir, kaçamayacak kadar güçsüz düşen kuşu kontrollü bir şekilde yakalayarak araçlarına aldı.

        Kuşun doğal yaşam alanından fazla uzaklaşmasını istemeyen ve güvenliğini sağlamaya çalışan Aslı Kandemir, vakit kaybetmeden İkizdere İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi üzerine köy muhtarıyla iletişime geçildi. Geceyi güvenli bir alanda geçirmesi sağlanan bitkin balıkçıl kuşu, muhtara teslim edildi. Köy muhtarının gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber vereceği ve kuşun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Karda yolda kalan otomobili, bagaja oturup, ayaklarıyla arkadaki arazi arac...
        Karda yolda kalan otomobili, bagaja oturup, ayaklarıyla arkadaki arazi arac...
        Ayder Yaylası'nda kar manzarası
        Ayder Yaylası'nda kar manzarası
        Çaykur Rizespor, sahasındaki galibiyet hasretini bitirdi
        Çaykur Rizespor, sahasındaki galibiyet hasretini bitirdi
        Gündüz gassal, akşam elektronik teknisyeni
        Gündüz gassal, akşam elektronik teknisyeni
        Karadenizli gençlerden karda araç kurtarmada 'Canlı Tampon' yöntemi
        Karadenizli gençlerden karda araç kurtarmada 'Canlı Tampon' yöntemi
        Cimil Yaylası beyaz örtüyle kaplandı: Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı
        Cimil Yaylası beyaz örtüyle kaplandı: Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı