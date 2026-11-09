Rize'de yolda bitkin düşen balıkçıl kuşuna vatandaşlar sahip çıktı

Rize’nin İkizdere ilçesinde gece saatlerinde köy yolunda üşümüş ve bitkin halde bulunan balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşların çabasıyla koruma altına alındı.

İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü (Meles) köyünde gece karanlığında araçlarıyla seyir halinde olan Aslı Kandemir, yolun ortasında hareketsiz duran ve soğuktan etkilenmiş bir kuşu fark etti. Aracından inerek el feneri yardımıyla türünü bilmedikleri kuşun peşinden ilerleyen Kandemir, kaçamayacak kadar güçsüz düşen kuşu kontrollü bir şekilde yakalayarak araçlarına aldı.

Kuşun doğal yaşam alanından fazla uzaklaşmasını istemeyen ve güvenliğini sağlamaya çalışan Aslı Kandemir, vakit kaybetmeden İkizdere İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi üzerine köy muhtarıyla iletişime geçildi. Geceyi güvenli bir alanda geçirmesi sağlanan bitkin balıkçıl kuşu, muhtara teslim edildi. Köy muhtarının gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber vereceği ve kuşun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.