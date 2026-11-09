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        Rize'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

        Rize'nin Çayeli ilçesinde takla atan kamyonetin yayalara ve park halindeki tıra çarpması sonucu 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Rize'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

        Rize'nin Çayeli ilçesinde takla atan kamyonetin yayalara ve park halindeki tıra çarpması sonucu 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde ÇayeliMadenli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrularak taklalar atan araç, yol kenarında yürüyen iki yayaya ve ardından park halindeki tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın çarptığı yayalardan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Ramazan Akın Bebek'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer yaya D.Ü. ile sürücü T.T., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak önce yolun karşısına, ardından diğer tarafına savrulup takla attığı anlar yer aldı. Kayıtlarda ayrıca, kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek'in yolda yürüdüğü son anlar da görüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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