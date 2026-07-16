Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de yaylada kaybolan 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı

        Rize'de yaylada kaybolan 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 00:56 Güncelleme:
        Rize'de yaylada kaybolan 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.


        İlçeye bağlı Amlakit Yaylası'nda bir haftadır kamp yapan 3 yabancı uyruklu kişinin 14 Temmuz'da yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybettikleri ihbarının ardından ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam etti.

        Yer yer sağanak ve sisin etkili olduğu bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yaklaşık 10 saat süren yürüyüşün ardından yabancı uyruklu kişilere ulaştı.

        Sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu belirlenen kişiler, ekipler eşliğinde Amlakit Yaylası'na getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        "FETÖ'nün kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek"
        "FETÖ'nün kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek"
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        "İran anlaşmak istiyor"
        "İran anlaşmak istiyor"
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde

        Benzer Haberler

        Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı; o anlar kamerada
        Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı; o anlar kamerada
        Çamlıhemşin'de mahsur kalan 3 turiste 10 saatlik çalışmaların ardından ulaş...
        Çamlıhemşin'de mahsur kalan 3 turiste 10 saatlik çalışmaların ardından ulaş...
        Kaçkar Dağları'nın etekleri sarı çiçeklerle renklendi
        Kaçkar Dağları'nın etekleri sarı çiçeklerle renklendi
        Karadeniz'de 15 Temmuz şehitleri için kulaç attılar
        Karadeniz'de 15 Temmuz şehitleri için kulaç attılar
        Rize'de 15 Temmuz şehitleri anısına kulaç attılar
        Rize'de 15 Temmuz şehitleri anısına kulaç attılar
        Rize'nin Hamlakit Yaylası'nda kaybolan Rus turistler sağ olarak bulundu
        Rize'nin Hamlakit Yaylası'nda kaybolan Rus turistler sağ olarak bulundu