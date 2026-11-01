Rize'deki Eskitoğlu Şelalesi ziyaretçilerini doğayla buluşturuyor

Rize'nin Derepazarı ilçesinde denize yaklaşık 500 metre mesafedeki Eskitoğlu Şelalesi, doğal yapısı ve ulaşım kolaylığıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bürücek köyü sınırlarında yer alan ve yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe halinde dökülen şelale, Karadeniz Sahil Yolu'na yakınlığı dolayısıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Araçla şelalenin yakınlarına kadar ulaşılabilen bölgede, vadideki dinlenme alanları ve turistik tesisler de ziyaretçilere çeşitli imkanlar sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, AA muhabirine, şelalenin ulaşım kolaylığı ve sosyal imkanlarının önemli olduğunu söyledi.

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Turizm açısından bölgeye önem verdiklerini dile getiren Avluk, "Şelalenin üstünde bir köy var, yanında sosyal tesis. İnsanlarımız ailesiyle veya kendi başına gittiği zaman, gerek duygusal anlamda gerek diğer sosyal ihtiyaçlar anlamında her şeyini karşılayacağı bir ortam var." dedi.

Avluk, Rize'nin farklı ilçelerinde çok sayıda şelale bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mençuna, Pokut, Palovit, Eskitoğlu Şelalesi, İkizdere'deki şelaleler, hatta daha adı konulmamış onlarca şelalemiz var. Bu anlamda yurt içinden ve yurt dışından gelecek misafirlerimiz hangi ilçemize giderse gitsin bir şelaleyi ziyaret edebiliyor. Bölgemiz artık bir turizm kenti oldu. Rize'mizde artık çay ve çaydan sonra turizm konuşuluyor. Biz bütün değerlerimizi, şelalelerimizi, yaylalarımızı, gastronomimizi, denizimizi, sonbaharımızı, kışımızı, yağmurumuzu, her şeyi artık pazarlamamız gerekiyor. Bu noktada da gerçekten Rize son yıllarda çok ciddi adımlar atıyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapılıyor. Yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara katılım sağlanıyor."

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Alper Avluk, ziyaretçilerin kentte yaşayacağı deneyimin de önemli olduğuna işaret ederek, "Bizler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, bütün Rize'nin turizm sektörü olarak el ve güç birliğiyle Rize'miz için çalışıyoruz. Her gelen misafirimiz kıymetlidir. Değerlerimizden de kopmamamız lazım. Turizmin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.