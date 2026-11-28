Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen 4. Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2 ton hamsi dağıtıldı.

Çayeli Belediyesince 100. Yıl Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, görevliler tarafından 2 ton hamsi pişirildi.

Balıklar Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Hamsi, katılımcılar tarafından yaklaşık 1 saatte tüketildi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri festival için yaklaşık 4 bin kişilik hazırlık yaptıklarını söyledi.

Festivalle hemşehrilerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Çiftçi, "Asıl amacımız hamsi ve balık üzerinden hemşehrilerimizi bir araya getirmek. Her şeyden çok tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan duygusunu hemşehrilerimize, tüm ülkemize oturtmamız gerekiyor. Bunun için de hemşehrilerimizi mümkün olduğu kadar ortak duygularda bir araya getireceğiz." diye konuştu.

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Çiftçi, festivalde yöresel sanatçıların da yer aldığını anlatarak, "Bugün hem duygulara hem de mideye hitap edeceğiz. Çocukları da eğlendiriyoruz. Gençler burada oturmuşlar, çay ikramlarıyla arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Aileler gelmiş. Onlarla beraber bugün burada güzel bir etkinlik olacak diye inanıyorum." dedi.

Festivalde ayrıca hamsinin yanı sıra palamut da ikram edildi.