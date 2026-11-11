TFF 3. Lig: Pazarspor: 0 - Bulvarspor: 0
TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor, evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor, evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Halil Erdoğan, Mehmet Sonay, Şuayip Çiçek
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Erhan Şengül, Emre Akgün, Eren Türkkal, Aykut Civelek, Mete Han Genç (Can Efe Bozacı dk. 86), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 46), Ata Kurtuluş, Abdullah Şahin, Berat Kartal (Gökdeniz Karahan dk. 68), Aziz Demir (Cengiz Özuslu dk. 80)
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Bulvarspor: Muhammed Emin Çelik, Erkin Kocakahya, Beratcan Ot, Emin Kaan Arslan, Berat Aktay, Ömer Faruk Uğurlu (Alaattin Öner dk. 86), Deniz Cebeci, Halit Furkan Kaya (Çağlar Özel dk. 64), Can Bayırkan (Furkan Akın dk. 64), Kaan Güdü (Egehan Gök dk. 90+1), Gülhan Üreyen
Teknik Direktör: Aykut Şenkul
Sarı kart: Furkan Akın (Bulvarspor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.