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        TFF 3. Lig: Pazarspor: 0 - Bulvarspor: 0

        TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor, evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        TFF 3. Lig: Pazarspor: 0 - Bulvarspor: 0

        TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor, evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı.

        Hakemler: Halil Erdoğan, Mehmet Sonay, Şuayip Çiçek

        Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Erhan Şengül, Emre Akgün, Eren Türkkal, Aykut Civelek, Mete Han Genç (Can Efe Bozacı dk. 86), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 46), Ata Kurtuluş, Abdullah Şahin, Berat Kartal (Gökdeniz Karahan dk. 68), Aziz Demir (Cengiz Özuslu dk. 80)

        Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

        Bulvarspor: Muhammed Emin Çelik, Erkin Kocakahya, Beratcan Ot, Emin Kaan Arslan, Berat Aktay, Ömer Faruk Uğurlu (Alaattin Öner dk. 86), Deniz Cebeci, Halit Furkan Kaya (Çağlar Özel dk. 64), Can Bayırkan (Furkan Akın dk. 64), Kaan Güdü (Egehan Gök dk. 90+1), Gülhan Üreyen

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        Teknik Direktör: Aykut Şenkul

        Sarı kart: Furkan Akın (Bulvarspor)

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