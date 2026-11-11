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        Rusya'daki karla kaplı Elbruz Dağı'nın zirvesi Rize'den görüntülendi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinden kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede olan Rusya'daki karla kaplı 5642 rakımlı Elbruz Dağı görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Rusya'daki karla kaplı Elbruz Dağı'nın zirvesi Rize'den görüntülendi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinden kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede olan Rusya'daki karla kaplı 5642 rakımlı Elbruz Dağı görüntülendi.

        Rusya sınırları içinde yer alan Kafkas Dağları ve en yüksek noktası olan 5642 rakımlı Elbruz Dağı, açık ve güneşli havada Rize'nin Ardeşen ilçesinden de görülebiliyor. Havanın açık ve görüş mesafesinin yüksek olmasıyla birlikte karla kaplı dağ silsilesi, kuş uçuşu yaklaşık 380 kilometre mesafede bulunan Ardeşen ilçesinden kameralar ile net bir şekilde kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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