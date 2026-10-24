Akyazı Belediyesinden 150 milyon liralık araç yatırımı

Akyazı Belediyesi, 150 milyon lira değerindeki iş makinelerinden çöp araçlarına, hasta nakil aracından kamyonlara kadar farklı araçların yer aldığı yeni filoyu törenle bünyesine kattı.

Akyazı Belediyesi’nin yeni araç filosunun tanıtım programı Akyazı Belediyesi İlçe Terminali’nin yanında gerçekleştirildi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ev sahipliği yaptığı törene AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Akyazı Belediyesinin hizmet filosuna katılan araçlar arasında 1 hasta nakil aracı, 4 camlı van, 7 kamyonet, 1 lastikli yükleyici, 4 kazıcı yükleyici, 1 otomobil, 3 paletli ekskavatör, 5 kamyon, 1 çöp kamyonu, 1 çöp taksi, 1 greyder, 1 mini paletli ekskavatör, 1 sepetli vinç, 1 taşıyıcı ve 1 tır bulunuyor. Törende konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bugün Akyazı’mız için önemli bir yatırımın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimize daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü hizmet sunabilmek amacıyla 150 milyon lira değerindeki 33 yeni aracımızı belediyemizin bünyesine kazandırdık" dedi.

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"Bizim anlayışımızda hizmetin merkezinde insanımız var"

Hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşların bulunduğunu belirten Soykan, "Bizim anlayışımızda hizmetin merkezinde insanımız var. Hemşehrilerimizin memnuniyeti için gece gündüz demeden çalışıyor, Akyazı’mızın her noktasına ulaşmaya gayret ediyoruz. Bugün hizmete aldığımız bu araçlar da bu anlayışımızın önemli bir parçası. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen, desteklerini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımızın Akyazı’mıza, belediyemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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"İlçe merkezinin tamamında yollarımızı yenileyeceğiz"

İlçedeki projeler hakkında da bilgi veren Soykan, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarına ilişkin, "1 milyar liralık dev bir yatırım. İnşallah bu çalışmalarının tamamlanması ile ilçe merkezimizin tamamında yollarımızı da yenileyeceğiz. Kızılelma Millet Bahçemizde artık sona yaklaşıyoruz. İnşallah yılbaşına kadar tamamlanmış olacak. Açılışını da baharda yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Spor Bakanlığımızın destekleri ile 8 mahallemizde daha spor sahaları ve kompleksleri inşa edeceğiz. Hemen hemen her mahallemizde çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.