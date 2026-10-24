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        Sakarya'da DEAŞ operasyonu; 4 tutuklama

        SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu; 4 tutuklama

        SAKARYA’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'sinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adapazarı ve Erenler ilçelerinde özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 5'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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