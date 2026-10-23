Uyuşturucu sevkiyatı gişelerde engellendi: 1 tutuklama

Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında emniyet ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getireceği belirlenen şüpheliyi gişelerde yakaladı. Araçta yapılan aramada, yaklaşık 255 kilo bonzai imalatında kullanılabilecek 85 gram sentetik cannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ş.U. (57) isimli şahsın İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin kullandığı araç, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde izlenmeye başladı. Şüpheli araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinden çıkış yaptığı sırada narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla durduruldu. Şahsın yapılan üst ve araç aramasında; 85 gram sentetik cannabinoid ham maddesi (am 2201) ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddenin, yaklaşık 255 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) yapımında kullanılabilecek miktarda olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan M.Ş.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.