Gayrimenkul sektöründe MASAK yükümlülükleri dijital çözümlerle ele alındı

Düzenlenen toplantıda gayrimenkul sektöründe taşınmaz alımsatım işlemlerine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yükümlülükleri ve bu süreçlerin dijital ortamda takibi ele alındı. Programda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şüpheli işlem bildirimleri ve sektöre yönelik yazılım çözümleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

TİGA'nın ev sahipliğinde Altın Anne'nin teknoloji sponsorluğunu üstlendiği toplantıda, iletişim ve liderlikten kurumsal itibara, mevzuata uyum süreçlerinden teknoloji kullanımına kadar farklı başlıklar gündeme geldi. Etkinlikte İletişim Uzmanı Oğuz Benlioğlu, Mevzuat Uyum Derneği Başkanı Burak Şenol ve CG Yapay Zekâ Teknolojileri AŞ Pazarlama ve Satış Kanalları Yöneticisi Abdülkadir Gönül sunum yaptı. Programın ilk bölümünde Oğuz Benlioğlu, kişisel gelişim, liderlik, etkili iletişim, ikna psikolojisi ve kurumsal itibar konularında eğitim verdi. İş hayatında güvene dayalı ilişkilerin ve doğru iletişim yöntemlerinin öneminin ele alındığı sunumda, kurumsal itibarın oluşturulmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

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MASAK yükümlülükleri anlatıldı

Toplantının mevzuata uyum bölümünde "Finansal Olmayan Belirli İş ve Meslekler için MASAK Yükümlülükleri" başlıklı sunum gerçekleştiren Burak Şenol, sektörlere özgü risk göstergeleri ve şüpheli işlem bildirimlerinin önemine değindi. Şenol, "MASAK, sektörlere göre şüphe uyandırabilecek unsurları değerlendirerek bunları rehberler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, bu belirtileri fark ettiğimiz hâlde şüpheli işlem bildiriminde bulunmazsak ne olur? Hem yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir hem de suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde önemli bir halkayı eksik bırakmış oluruz. Çünkü önemli olan yalnızca şüpheyi fark etmek değil, bu şüpheyi doğru şekilde raporlamaktır" dedi.

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Mevzuata uyumda dijital takip gündemde

Toplantıda, taşınmaz alımsatım sektöründe mevzuata uyum süreçlerinin dijital araçlarla desteklenmesi de ele alındı. CG Yapay Zeka Teknolojileri AŞ Pazarlama ve Satış Kanalları Yöneticisi Abdülkadir Gönül, şirket tarafından geliştirilen Uyum Takip programının işlevlerini ve kullanım alanlarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Taşınmaz alımsatım sektörüne yönelik geliştirilen yazılımın içeriğini katılımcılarla paylaşan Gönül, programın uyum süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesine ilişkin sunduğu fonksiyonları örnekler üzerinden aktardı. Sunum sırasında Uyum Takip programının işleyişine ilişkin detaylar katılımcıların dikkatini çekerken, yazılımın kullanım alanları hakkında çeşitli sorular da yöneltildi. Katılımcıların ilgi gösterdiği bölümde, yasal yükümlülüklerin takibinde dijital araçların sağlayabileceği kolaylıklar ve teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

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MASAK'ın yükümlü gruplara yönelik düzenlemeleri arasında ticaret gayesiyle taşınmaz alımsatımı yapanlar ve bu işlemlere aracılık edenler de bulunuyor. Bu çerçevede toplantıda ele alınan Uyum Takip programı, taşınmaz alımsatım sektöründe mevzuata uyum süreçlerinin dijital araçlarla desteklenmesi konusunu gündeme taşıdı. Farklı uzmanlık alanlarından isimleri bir araya getiren toplantı, kişisel gelişim ve kurumsal iletişim başlıklarını mevzuata uyum ve teknoloji ekseninde buluşturdu. Oğuz Benlioğlu'nun iletişim ve liderlik üzerine gerçekleştirdiği eğitim, Burak Şenol'un MASAK yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmesi ve Abdülkadir Gönül'ün Uyum Takip programına yönelik sunumu, etkinliğin öne çıkan bölümlerini oluşturdu. Program, TİGA Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Aydın'ın konuşmacılara teşekkür sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi.