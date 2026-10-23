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        Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bayraktepe Mahallesi mevkisinde H.K. yönetimindeki 54 AJF 735 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye D'ye (69) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadriye D'nin cesedi, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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