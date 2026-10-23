Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bayraktepe Mahallesi mevkisinde H.K. yönetimindeki 54 AJF 735 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye D'ye (69) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadriye D'nin cesedi, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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