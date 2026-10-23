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        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Hendek ilçesi D100 karayolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Sakarya’nın Hendek ilçesi D100 karayolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Bayraktepe Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AJF 735 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Demirel’e (69) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Demirel’in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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