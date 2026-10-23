Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Araçta ve gözaltına alınan M.Ş.U'nun (57) üzerinde yapılan aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde bir aracı durdurdu.

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