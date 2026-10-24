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        8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

        Türksat'ın düzenlediği 11. Model Uydu Yarışması'nda, 8 ülkeden 308 takım arasından sıyrılan Sakarya Üniversitesi ekibi, 101,47 puanla şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

        Türksat’ın düzenlediği 11. Model Uydu Yarışması’nda, 8 ülkeden 308 takım arasından sıyrılan Sakarya Üniversitesi ekibi, 101,47 puanla şampiyon oldu.

        Türksat tarafından Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen ve uluslararası çapta büyük ilgi gören 11. Model Uydu Yarışması'nda, 8 farklı ülkeden katılan 308 takımın kıyasıya mücadele ettiği zorlu aşamaları gerçekleşti. Takımlar, model uydu sistemlerinin tasarım, haberleşme, kontrol ve iniş kabiliyetlerini sergiledi. Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Geliştirme Topluluğu (MİLTEG) ekibi TURKISH DEFENDERS ise final aşamasında tam puanın da üzerine çıkarak 101,47 puanlık bir skorla şampiyon oldu.

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        18 ayrı görevi başarıyla tamamladılar

        Yaklaşık 1870 metre irtifaya çıkarılan model uydu, görev senaryosu çerçevesinde 1010 metre irtifada taşıyıcı sistemden ayrıldı. Ayrılmanın ardından aktif iniş sistemini devreye sokan uydu, 200 metre irtifaya kadar kontrollü şekilde alçaldı. Uçuş boyunca sensörlerden elde edilen veriler, haberleşme altyapısı aracılığıyla yer istasyonuna aktarıldı. Takım, bonus görev çerçevesinde 200 metre irtifada 10 saniye boyunca havada asılı kalma görevini de gerçekleştirdi. Bu aşamada yer istasyonundan gönderilen IoT komutunun başka bir IoT modülüne aktarılması da başarıyla tamamlandı. Ekip, yarışma çerçevesinde 18 ayrı görev ile çeşitli operasyonel alt görevleri yerine getirdi.

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        Uzmanlardan takıma tebrik

        Takımın performansı, yarışmayı takip eden uzmanların da takdirini topladı. Türksat Uydu Hizmetleri Anten ve RF Sistemleri Uzmanı Göksev Kaplan Karlıklı, ekibin yarışmada belirlenen görevleri uygulamada eksiksiz yerine getirdiğini belirterek, teknik gerekliliklerin sahada başarıyla uygulanmasının önemine dikkat çekti. Danışmanlığını Prof. Dr. Uğur Arifoğlu'nun yaptığı takımda Yunus Emre Kahraman, Bilal Gültekin, Halil Bodur, Alaattin Günaydın, Çetin Kester ve Altun Karimli yer aldı. Ekip, Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Geliştirme Topluluğu (MİLTEG) çatısı altında çalışmalarını yürüttü. Şampiyonluk elde eden TURKISH DEFENDERS takımı, yarışmada kazandıkları başarıyı Filistin halkına ithaf ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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