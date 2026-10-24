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        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları birimine bağlı GÖKSEM'e teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları birimine bağlı GÖKSEM'e teslim edildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Adapazarı ve Erenler ilçelerinde Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 5'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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