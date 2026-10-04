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        Köy kahvelerinin geleneksel eğlencesi "Karacık" oyunu ulusal envantere kazandırılacak

        Sakarya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşatılan geleneksel "Karacık" oyununu Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne dahil etmeyi amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Köy kahvelerinin geleneksel eğlencesi "Karacık" oyunu ulusal envantere kazandırılacak

        Sakarya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşatılan geleneksel "Karacık" oyununu Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne dahil etmeyi amaçlıyor.

        İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında Akçapınar Mahallesi'ne gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu, oyunun geçmişi, oynanış biçimi ve yöredeki kültürel işlevini yerinde inceledi.

        Oyuna ilişkin hazırlanan teknik rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne iletilecek.

        Köy kahvelerinde iki takım veya ikişerli gruplar halinde tekerleme söylenerek oynanan oyunda, şaşıran veya hata yapan kişinin yüzüne siyah boya sürülüyor ve o kişi oyundan eleniyor.

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        Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, AA muhabirine, kadim kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

        Acar, bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 26 somut olmayan kültürel miras unsurunun ulusal envantere dahil edildiğini, 3 unsurun ise değerlendirme aşamasında bulunduğunu kaydetti.

        Akçapınar Mahallesi'nin de geleneksel kültürünü yaşatmaya çalıştığını belirten Acar, "Akçapınar Mahallemizde geçmişten günümüze varlığını sürdüren Karacık oyununun tespit çalışmaları yapıldı ve teknik raporu hazırlandı. Ulusal envantere dahil edilmek üzere Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne iletilecek." diye konuştu.

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        - "Gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz"

        Akçapınar Mahallesi sakini İbrahim Arslan, oyunun atalardan aktarılan önemli bir gelenek olduğunu dile getirdi.

        Oyunu yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

        "Bu tür oyunlar bizim önem verdiğimiz, atalarımızdan ve büyüklerimizden görerek günümüze kadar getirdiğimiz gelenekler. Bu tür oyunları evlerimizde, köy kahvesinde ve zaman zaman bir araya geldiğimiz ortamlarda oynuyoruz. Elbette gelecek kuşaklara da aktarılmasını istiyoruz."

        Akçapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Sanlı, gençlerin geleneği sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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        Oyunu bir araya gelerek oynadıklarını belirten Sanlı, "Büyüklerimiz bu oyunu oynamış, biz de onlardan görerek öğrendik ve oynadık. Şimdi gençlerimiz de bizden görerek bu oyunu sürdürüyor. Özellikle köy kahvesinde bir araya geldiğimiz zamanlarda oynuyoruz. Bugün ise maalesef muhtar olarak oyundan ilk elenen ben oldum." şeklinde konuştu.

        Oyuna katılan Mustafa Çelikpençe, "Kültürümüzü kaybetmemek, gelecek nesillere aktarmak için bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün de tecrübemizden faydalanarak oyunda birinci olduk. Bizim için önemli olan sadece kazanmak değil, bu güzel geleneğin yaşatılması ve gençlerimize aktarılmasıdır." ifadelerini kullandı.

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