Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
S.A. (57) idaresindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil, Kabakulak-Yahyalı kara yolunda Necdet Angın'ın (77) kullandığı 54 HS 346 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Angın ağır yaralandı.
Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Angın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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