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        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 01:52 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        S.A. (57) idaresindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil, Kabakulak-Yahyalı kara yolunda Necdet Angın'ın (77) kullandığı 54 HS 346 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü Angın ağır yaralandı.

        Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Angın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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