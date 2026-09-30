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        Sakarya'da yeni sezon kültür sanat etkinlikleri "25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" ile başlayacak

        Sakarya'da yeni sezon kültür sanat etkinlikleri "25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları"na evsahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Sakarya'da yeni sezon kültür sanat etkinlikleri "25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" ile başlayacak

        Sakarya'da yeni sezon kültür sanat etkinlikleri "25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları"na evsahipliği yapacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, 25. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 3 gün boyunca gerçekleştirilecek.

        Adapazarı Kültür Merkezi'nde 8 Ekim saat 18.30'da açılış programı düzenlenecek şiir akşamları, 9 Ekim'de "Şairler Liselerde" ve "Balkanlarda Türkçenin Edebi Birikimi" paneli ile devam edecek.

        Aynı yerde 10 Ekim saat 15.00'te "Şiir ve Felsefe İlişkisi" panelinin yapılacağı program, 18.30'da Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek.

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        Uray Sanat tarafından sahnelenen "Arı Maya'nın Maceraları" oyunu, 10 Ekim Pazartesi saat 13.00 ve 14.00'te AKM'de çocuklarla buluşacak.

        1001 Sanat Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı "Bir Zebra Müzikali" oyunu 13 Ekim Salı saat 11.00 ve 13.00'te, "Kayık Dünya" oyunu ise aynı gün 20.00'de AKM'de sergilenecek.

        İstanbul Meydan Sahnesi'nce sahnelenen "Yeni 80'ler 90'lar Gülümseten Hatıralar" oyunu, 20 Ekim Salı günü saat 20.00'de AKM'de izlenebilecek.

        AKT Sanat'ın sahnelediği "Büyük Meşe Ağacının Sırrı" oyunu 24 Ekim'de saat 13.00 ve 15.00'te, Tiyatro Seçkin'in sahneye taşıdığı "Evdeki Sahne" oyunu da 27 Ekim'de 11.00 ve 13.00'te AKM'de tiyatroseverlerle buluşacak.

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        Tiyatro Lumiere tarafından 30 Ekim Cuma günü sahnelenecek "Susam Sokağı Kurabiye Operasyonu" oyunu saat 11.00 ve 13.00'te, "Tarlabaşı'nda Bir Kumarbaz" oyunu 20.00'de AKM'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

        Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca sergi, söyleşi, konser, film söyleşisi ve panel düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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