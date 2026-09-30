Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Ahmetler Mahallesi Eylek Sokak'ta E.K. (47) ile O.E. (46) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle E.K, O.E'yi bıçakla yaraladı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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