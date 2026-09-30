Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tartışmanın büyümesiyle E.K, O.E'yi bıçakla yaraladı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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