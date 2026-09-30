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        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Ahmetler Mahallesi Eylek Sokak'ta E.K. (47) ile O.E. (46) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle E.K, O.E'yi bıçakla yaraladı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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