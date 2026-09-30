Sakarya'da bir araçta çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da bir araçta çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sakarya'da bir araçta çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında, 6 zanlının, hafif ticari araçla İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Erenler ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, çoraba gizlenmiş 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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