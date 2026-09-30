Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da sağanağın ardından temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı

        Sakarya'da sağanağın ardından temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde dere taşması ve su baskınlarına neden olan sağanağın ardından temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Sakarya'da sağanağın ardından temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde dere taşması ve su baskınlarına neden olan sağanağın ardından temizlik ve hasar tespit çalışması yapıldı.

        Kentte dün ve önceki gün etkili olan kuvvetli yağışla taşan derenin su baskınlarına neden olduğu Darıçayırı Mahallesi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle çalışma yürütüldü.

        Hafriyat kaldırma işlemini sürdüren ekipler, bir yandan da temizlik çalışması yaptı.

        Ekipler tarafından hasarlı yollar tamir edilirken, ana cadde, ara sokaklar ve kamu kurumları temizlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit çalışması başlattı.

        REKLAM

        Muhtar Ahmet Demiral, AA muhabirine, bölgenin son yılların en büyük yağışını aldığını belirterek, felaket boyutuna gelen duruma müdahale eden tüm ekiplere teşekkür etti.

        Suların çekildiğini ve çalışmaların sürdüğünü dile getiren Demiral, hasar tespit çalışmalarının da başladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da son yağışlar Sapanca Gölü'nün su seviyesini yükseltti
        Sakarya'da son yağışlar Sapanca Gölü'nün su seviyesini yükseltti
        Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi
        Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi
        Sakarya'da yağıştan etkilenen mahallede ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlan...
        Sakarya'da yağıştan etkilenen mahallede ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlan...
        Sakarya'da kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı
        Sakarya'da kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı
        Sakarya'da tartıştığı kardeşinin silahla vurduğu kişi yaralandı
        Sakarya'da tartıştığı kardeşinin silahla vurduğu kişi yaralandı
        Sakarya'da bir evde valize ve buzdolabına gizlenmiş yaklaşık 19,5 kilogram...
        Sakarya'da bir evde valize ve buzdolabına gizlenmiş yaklaşık 19,5 kilogram...