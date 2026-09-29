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        Sakarya'da kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı

        Sakarya'da 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Sakarya'da kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı

        Sakarya'da 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı.

        Yağış sonucu Geyve ilçesi Karaçay Mahallesi'nde dere taştı.

        Taşkın nedeniyle dere kenarından geçen yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Karapürçek ilçesindeki Kanlıçay Deresi kuvvetli yağış sonucu taştı, Kanlıçay Mahallesi'nde yolun bir bölümünde çökme yaşandı.

        Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bölgede incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Kuvvetli yağış nedeniyle Adapazarı-Karapürçek yolunun Erenler mevkisinde sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı. Araçların su altında kaldığı bölgede jandarma ekipleri, kontrollerine devam ediyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve ilçe belediye ekipleri de sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        - Kriz masası oluşturuldu

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

        Kriz yönetimi, riskli noktalarını tespit ederek ekiplerin dağılımıyla ilgili istişarede bulundu, acil müdahale için eylem planı çıkardı.

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        Alemdar, Sakarya'nın farklı noktalarına metrekareye 120 ile 150 kilogram arasında yağış düştüğünü belirterek, "Son 24 saatte 27 yılın yağışı düştü. En son bu rakamı 1999 yılında görmüştük. Çok ciddi yağış söz konusu. Önemli olan, bu yağmurda cana ve mala zarar gelmeden, en az hasarla bu yağmuru, bu afeti atlatabilmek." ifadesini kullandı.

        SASKİ, Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve ilçe belediyelerle sahada olduklarını aktaran Alemdar, şunları kaydetti:

        "Tüm gücümüzle sahadayız. Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz, her mahallenin ne durumda olduğuna bakıyoruz. Olumsuzluk yaşanan bölgelere hızla intikal ediyoruz. 560 personel ve 225 araçla sahadayız. Bugün ve yarın da yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu anlamda tüm tedbirlerimizi alarak, sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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        Öte yandan yağış nedeniyle Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Karapürçek, Karasu ve Söğütlü'de 12 okulda eğitime bugün ara verildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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