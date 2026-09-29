Sakarya'da bir evde valize ve buzdolabına gizlenmiş yaklaşık 19,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Serdivan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, valiz ve buzdolabına gizlenmiş 19 kilo 582 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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