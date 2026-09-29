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        Sakarya'da tartıştığı kardeşinin silahla vurduğu kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı kardeşinin silahla vurduğu kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Sakarya'da tartıştığı kardeşinin silahla vurduğu kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı kardeşinin silahla vurduğu kişi yaralandı.

        Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak'ta E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç'nin silahla ateş ettiği G.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı G.Ç. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

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