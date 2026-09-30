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        Sakarya'da son yağışlar Sapanca Gölü'nün su seviyesini yükseltti

        Sakarya'da iki gün etkili olan kuvvetli yağış sonucu Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Sakarya'da son yağışlar Sapanca Gölü'nün su seviyesini yükseltti

        Sakarya'da iki gün etkili olan kuvvetli yağış sonucu Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün kentte dün ve önceki gün etkili olan kuvvetli yağışla ilgili rapor yayımladığı belirtildi.

        Açıklanan verilere göre, Sapanca Gölü'nün su seviyesinin, son yağışların ardından 30 santimetre artışla 29,85 metreye çıktığı kaydedildi.

        Raporda, göle, şehre içme suyu açısından 3 ay boyunca yetecek miktar olan 15 milyon metreküp su düştüğü bilgisine yer verildi.

        Kuvvetli yağışın kentte iki gün etkili olduğu hatırlatılan açıklamada, "Şehrin dört bir yanında meydana gelen olumsuzluklara 560 personel ve 225 araçla 48 saattir hiç ara vermeden müdahale ediyoruz. Hayat normale dönene kadar nöbetimize devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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