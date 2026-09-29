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        Sakarya'da yağıştan etkilenen mahallede ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor

        Sakarya'da 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu su altında kalan Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nin bazı sokaklarında ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Sakarya'da yağıştan etkilenen mahallede ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor

        Sakarya'da 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu su altında kalan Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nin bazı sokaklarında ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor.

        Darıçayırı Mahallesi'nde derenin taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı.

        Darıçayırı Şehit Oktay Demirci İlkokulu, Darıçayırı Merkez Camisi ile mahalledeki bazı ev ve dükkanlar su altında kaldı.

        Su basan Vatan, Şehit Ersin Şenek, Mezarlık ve Kurudere Taşlık caddelerinde ulaşım traktör ve kepçelerle sağlanıyor.

        Öte yandan yağış nedeniyle ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlarla bir köpek, SASKİ ve itfaiye ekiplerince kepçeyle kurtarıldı.

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        - "Suların çekilmesini bekliyoruz"

        Muhtar Ahmet Demiral, gazetecilere sel felaketi yaşadıklarını belirterek, kendilerine yardım eden ekiplere teşekkür etti.

        Demiral, suyun az da olsa çekilmeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ulaşımı iş makineleri ve traktörlerle sağlıyoruz. SASKİ müdürüne teşekkür ediyorum. Mahsur kalan iki aile vardı. Onları Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince botlarla evlerinden aldık ve güvenli bölgelere sevk ettik. Mağdur olan var ama mahsur kalan yok. Sadece suların çekilmesini bekliyoruz, temennimiz yağmurun yağmaması. Dükkanlara ve bazı evlere su girdi. AFAD yarın gelip hasar tespiti yapacak."

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