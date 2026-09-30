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        Türk Ticaret Bankası Adapazarı Şubesi hizmete açıldı

        Türk Ticaret Bankası Adapazarı Şubesi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Türk Ticaret Bankası Adapazarı Şubesi hizmete açıldı

        Türk Ticaret Bankası Adapazarı Şubesi törenle hizmete açıldı.

        Arifiye ilçesinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) hizmet kampüsünde faaliyete başlayan Türk Ticaret Bankası Adapazarı Şubesi, Sakarya ve çevre illerdeki ihracatçı firmalara finansman hizmeti verecek.

        Açılış töreninde konuşan Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, bu topraklarda doğmuş bir bankanın tekrar faaliyete geçmesinden dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

        Türk Ticaret Bankasının 113 yıl önceki kuruluşunu anlatan Yeşil, "İlk milli, ilk özel sermaye girişimli banka. Bu zamanla tüm ülkeye yayılmış, 80'li yıllarda büyük atılımlar yapmış. Sonra kısa bir ara verilmiş. 2024'te yeniden faaaliyetine kaldığı yerden devam ediyor." dedi.

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        Yeşil, Türk Ticaret Bankası olarak ihracatçı firmalarla çalıştıklarını dile getirerek ihracatçının "ana bankası"nı vizyon edindiklerini kaydetti.

        Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Yeşil, "Özellikle bereketli coğrafyanın olduğu Adapazarı'nda olmak bizim için heyecanların, gururların en büyüğü. Tüm gücümüzle Adapazarı Şubemizin daha da büyümesi için elimizden gelenin fazlasıyla yapacağız." diye konuştu.

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türk Ticaret Bankasının, "ticaret kenti" olan Adapazarı'nda şube açmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Altuğ, 113 yıl önce SATSO’yu kuran müteşebbislerin girişimleriyle o dönem Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla hayata geçen Türk Ticaret Bankasının yeniden köklerinin bulunduğu kente geri dönmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Sakarya, Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri. Bu şehirde hem zirai anlamda yoğun üretime sahibiz hem de sınai anlamda ciddi üretiyoruz ve ürettiğimizi bütün dünyaya satıyoruz." dedi.

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        İhracatçıya ciddi destekler verecek yapı lazım olduğunu dile getiren Altuğ, "İşte o yapı da Türk Ticaret Bankası. Bizden olana sahip çıkmak gerekir. Banka ülkeye yayılacak, Türkiye'nin önemli bankalarından olacak ve ihracatçıya destek verecektir. Genel Müdürümüz nezdinde tüm yönetimine ve çalışanlarına özellikle Sakarya'yı seçtikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun da konuşma yaptığı programda kurdele kesiminin ardından banka gezildi.

        Açılışa, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, iş dünyası dernek temsilcileri, SATSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile banka temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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