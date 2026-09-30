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        Sakarya'da tırın balatalarında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Sakarya'da tırın balatalarında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Taraklı-Göynük yolunda M.Ç'nin kullandığı 41 AEH 029 çekici plakalı tırın dorsesinin tekerlerindeki balata kısmında yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

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