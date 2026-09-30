Sakarya'da tırın balatalarında çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 30.09.2026 - 14:45 Güncelleme:
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Taraklı-Göynük yolunda M.Ç'nin kullandığı 41 AEH 029 çekici plakalı tırın dorsesinin tekerlerindeki balata kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ