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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde orta refüje çarparak yol kenarına devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde orta refüje çarparak yol kenarına devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Hendek mevkisinde C.D. (33) idaresindeki 81 ADV 087 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtakiler H.D. (66), G.K.D. (38), M.K.D. (7) ve Tülay D. (42) yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaptıkları kontrolde Tülay D.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

        Tülay D.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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