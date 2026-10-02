Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde örgüt içinde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi ve belge bulunan Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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