Sakarya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde örgüt içinde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi ve belge bulunan Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, dijital materyal ele geçirildi.

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