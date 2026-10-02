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        Sakarya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştığı kazada anne öldü, oğlu yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştığı kazada anne öldü, oğlu yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

        İncilli Mahallesi Eski Adapazarı Caddesi'nde M.A.U. (31) idaresindeki 54 AGD 350 plakalı otomobil ile O.Y'nin (28) kullandığı 54 ANB 135 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

        Kazada, bisikletin sürücüsü ile annesi Meva Y. (53) yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meva Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        O.Y. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, otomobil sürücüsü M.A.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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