Sakarya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştığı kazada anne öldü, oğlu yaralandı

Sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meva Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, bisikletin sürücüsü ile annesi Meva Y. (53) yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İncilli Mahallesi Eski Adapazarı Caddesi'nde M.A.U. (31) idaresindeki 54 AGD 350 plakalı otomobil ile O.Y'nin (28) kullandığı 54 ANB 135 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

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