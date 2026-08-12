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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta 3 bin 147 sentetik ecza ele geçirildi

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 3 bin 147 sentetik ecza ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta 3 bin 147 sentetik ecza ele geçirildi

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 3 bin 147 sentetik ecza ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde sevkinin yapılacağını tespit etti.

        Otoyolun Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta 57 kutu halinde 3 bin 147 sentetik ecza ve 640 uyuşturucu hap ele geçirildi, Z.T. (33) ve S.K. (33) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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