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        Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Tepekum Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.A.Ö, A.D. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen E.D. "kasten öldürme", A.A.Ö. ile A.D. "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

        A.A.Ö. (20), Muammer G. (33), T.Y. (25) ve A.D. (29) dün, husumetli oldukları belirtilen E.D'nin Tepekum Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelerek silahla ateş açmıştı. E.D'nin evden silahla karşılık vermesi üzerine Muammer G. ve T.Y. yaralanmıştı.

        Muammer G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan T.Y. hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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