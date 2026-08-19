Sakarya'da 700 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuşturuldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Pati İzi" projesiyle 700 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Pati İzi" projesiyle 700 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanlara yuva kazandırmak amacıyla sosyal medya üzerinden yürütülen proje kapsamında 700 kedi ve köpek sahiplendirildi.
Proje kapsamında sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların fotoğrafları ile bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.
Hayvan sahiplenmek isteyenler, gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunabiliyor.
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