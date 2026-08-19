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        Sakarya'da 700 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuşturuldu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Pati İzi" projesiyle 700 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Sakarya'da 700 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuşturuldu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Pati İzi" projesiyle 700 sahipsiz hayvan yeni yuvasına kavuştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanlara yuva kazandırmak amacıyla sosyal medya üzerinden yürütülen proje kapsamında 700 kedi ve köpek sahiplendirildi.

        Proje kapsamında sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların fotoğrafları ile bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.

        Hayvan sahiplenmek isteyenler, gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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