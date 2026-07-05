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        Sakarya'da denize girişler yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Sakarya'da denize girişler yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

        Üç ilçedeki sahillerde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        Kaymakamlıklar tarafından elverişsiz şartlar sebebiyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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