Sakarya'da devrilen traktördeki dede öldü, torunu yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile torunu E.T. (14) traktörün altında kaldı. Sürücü Cemal T'nin oğlu R.T. (41) ise kazayı yara almadan atlattı.

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