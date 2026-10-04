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        Sakarya'da devrilen traktördeki dede öldü, torunu yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu dede yaşamını yitirdi, torunu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Sakarya'da devrilen traktördeki dede öldü, torunu yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu dede yaşamını yitirdi, torunu yaralandı.

        Eskiyayla Mahallesi Soğucak Yaylası mevkisine mantar toplamaya giden Cemal T'nin (71) kullandığı 54 RA 730 plakalı traktör, yayla yolunda seyrederken rampada devrildi.

        Kazada sürücü ile torunu E.T. (14) traktörün altında kaldı. Sürücü Cemal T'nin oğlu R.T. (41) ise kazayı yara almadan atlattı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Cemal T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı çocuk, sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Cemal T'nin cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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